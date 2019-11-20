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HaberlerDünya

Lavrov: Türkiye yeni harekat düzenlemeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir harekat düzenlemeyeceği konusunda Moskova'ya güvence verdiğini belirtti. Lavrov, terör örgütü PKK'nın yerel uzantısı SDG'nin sınır bölgesinden çekilme sürecinin de neredeyse tamamlandığını ifade etti.

Lavrov'dan harekat açıklaması

Moskova yönetimi, Türkiye'nin Rusya'ya Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na yeniden başlama niyetinde olmadığı konusunda güvence verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD'nin terör örgütü PKK'nın yerel uzantısı SDG'nin sınır bölgesinden çekilmesi için gereken her şeyi yapmadığına ilişkin sözlerine cevaben yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti bize harekatın yeninden başlamayacağına yönelik güvence verdi" diye konuştu.

Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı.

'TAMAMLANMAK ÜZERE'

Lavrov, SDG'nin Suriye-Türkiye sınırından çekilmesinin de neredeyse tamamlandığını kaydetti. Lavrov, "Bazı bölgelerde çalışmaların sonuna kadar götürülmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye, geçen ay Barış Pınarı Harekâtı'nı, ABD ve Rusya'yla vardığı mutabakatların ardından sonlandırmıştı.

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