Leman Sam hastanede tedavi altında
Leman Sam, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki konseri sonrası halsizlik şikâyetleriyle hastaneye gitti. Koronavirüs teşhisi konulan Sam, hastanede tedavi altına alındı
Leman Sam, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi. 72 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası halsizlik şikayetleri nedeniyle soluğu hastanede aldı.
Koronavirüs teşhisi konulan Leman Sam, hastanede tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Leman Sam, "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA