Leonardo Dicaprio, denize sıfır evini 23 milyon dolara satışa çıkardı

Hollywood yıldızı Leonardo Dicaprio, ABD'de Los Angeles şehrinin Malibu ilçesindeki evini satışa çıkardı. Temmuz 2021'de evini 13,75 milyon dolara satın alan 50 yaşındaki Dicaprio, denize sıfır konumdaki evi, 23 milyon dolara satmaya karar verdi.

ABD'li oyuncu, fiyatı pahalı bulanlar için alıcılara California'daki evini gezip görme fırsatı sundu. Evi ayrıca kiraya da verebileceğini söyleyen Leonardo Dicaprio'nun, Pasifik sahil yolunda olan, 4 yatak odalı ve 5 banyolu evinin aylık kira değeri 65 bin dolar olarak açıklandı.

Verilen ilanda evin konumunun Malibu'nun en merkezi ve en gizli yerlerinden biri olduğu; evden bakılınca denizdeki yunusların görülebileceği aktarıldı.

300 milyon dolarlık serveti olan Leonardo DiCaprio, 1998'de Malibu'daki eski evini 1,6 milyon dolara satmıştı. Satmadan önce aynı eve aylık 20 bin dolar kira istemişti.