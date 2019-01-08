ABD'de düzenlenen CES 2019 etkinliğinde Samsung'un modüler ekranlarının bir ilginç TV modeli de bir diğer Güney Koreli teknoloji şirketi LG Electronics'ten geldi. LG, CES 2019’da kıvrılabilen OLED TV modelini tanıttı. LG’nin “Dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV” modeli olarak duyurduğu LG Signature OLED TV R (model 65R9),kıvrılabilen ekranıyla televizyonlara yeni bir form geliyor.
3 farklı görüntüleme seçeneği sunan LG Signature OLED TV R’de kullanıcılar, ‘Tam Görünüm’, ‘Yarı Görünüm’ ve ‘Sıfır Görünüm’ seçeneklerinden birini seçerek televizyon izleyebiliyor.
LG’nin ikinci nesil α (Alpha) 9 işlemcisi ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli yeni TV’sinde bulunan ‘Tam Görünüm’ seçeneği, kontrast, derinlik ve gerçekçilik derecesinin tamamını ortaya çıkaran geniş ekran bir izleme deneyimi sunuyor.
Apple AirPlay 2 ve HomeKit uygulamalarını destekleyen televizyonda kullanıcılar, AirPlay 2 desteğiyle, iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları LG Signature OLED TV R’de oynatabiliyor.
APPLE VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ
Apple HomeKit desteğiyle, kullanıcılar, Home uygulamasını kullanarak veya Siri ile iletişime geçerek TV'lerini kontrol edebiliyor. Bunlara ek olarak LG’nin 2019’daki AI yapay zeka) TV serisine yeni eklenen Amazon Alexa desteği ile de sadece sesli komut vererek TV’lerini kumanda edebilecekler.
‘Yarı Görünüm’ seçeneği, LG Signature OLED TV R'nin kısmen açılmasını ve tam ekran gerektirmeyen özel işlemlerin yönetimini sağlıyor. Televizyon, ‘Yarı Görünüm’ seçeneğindeyken kullanıcılar ‘Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Panosu’ gibi özellikler arasından seçim yapabiliyorlar.
Televizyon, ‘Sıfır Görünüm’ seçeneğindeyken ise 65 inçlik LG Signature OLED TV R’nin ekranı tamamen gizleniyor. Buna rağmen kullanıcılar, televizyon ‘Sıfır Görünüm’ seçeneğindeyken bile 4.2 kanallı 100W önden çalışan Dolby Atmos ses sistemi ile müzik ve diğer içeriklerine erişebiliyor.
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