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        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇ TARİHİ 2025 | LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulanacak. Sınav öncesinde çalışmalarına son veren adaylar, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:11
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        LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav öncesinde adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS 15 Haziran tarihinde uygulanacak. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler LGS tercih dönemine çevrilecek. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sonuç tarihi...

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        LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

        LGS'de sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak.

        3

        LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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