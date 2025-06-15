LGS 2025 sonuç tarihi açıklandı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen 2025 merkezi sınavın iki oturumu da başarıyla tamamlandı. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından gözler, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar ve velileri, "LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuçların hangi tarihte takvim ile paylaştı. Adaylar, sonuçlarını MEB'in Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı...
LGS oturumları sona erdi, şimdi sırada sonuçlar var. Ortaokul son sınıf öğrencileri ve velileri, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından sonuç tarihi de merak ediliyor. LGS 2025 sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden erişilebilecek. İşte LGS sonuçlarına dair güncel bilgiler...
LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.