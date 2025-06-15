LGS oturumları sona erdi, şimdi sırada sonuçlar var. Ortaokul son sınıf öğrencileri ve velileri, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından sonuç tarihi de merak ediliyor. LGS 2025 sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden erişilebilecek. İşte LGS sonuçlarına dair güncel bilgiler...