LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"na göre yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Ancak tüm adaylar, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Bu alanda en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.