LGS tercih takvimi 2025: MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı sonuçları sonrası LGS tercihleri gündeme geliyor. İyi bir lisenin hayalini kuran sekizinci sınıf öğrencileri aldıkları puan durumuna göre lise tercini yapacak. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip Liseleri taban puanları LGS tercihlerinde büyük rol oynayacak.Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, lise tercihi nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte MEB LGS tercih tarihi ve tüm detaylar
LGS tercihleri bugün açıklanan lise sınav sonuçları dolasıyla araştırılıyor. MEB LGS tercih kılavuzunun yayınlamasıyla birlikte lise tercihleri başlıyor. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2025 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2025 LGS tercih ekranı
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak.
Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://meb.gov.tr" adresinden açıklandı
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.
KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler; istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki;
Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları,
Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları,
Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"na göre yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Ancak tüm adaylar, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Bu alanda en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.