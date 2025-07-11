LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuç duyurusu sonrası LGS yüzdelik dilim konusu gündeme taşındı. Lise tercihlerinde taban puanlar, yüzdelik dilim ve kontenjanlar öne çıkıyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra görülebiliyor. Peki LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl öğrenilir?
LGS yüzdelik dilimler açıklanan lise sınav sonuçları sonrası araştırılıyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına öğrencilerin puan üstünlüğüne (yüzdelik dilimine) göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılıyor.
LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir.
İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin yalnızca bulunduğu ildeki sıralamasını ifade eder.
Öğrencilerin tercihlerinde genellikle genel yüzdelik dilimi esas alınır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.
Örneğin;
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.
LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?
Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir.
Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIR?
Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme, öğrencilerin merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak yapılır. Öğrenciler, tercih ettikleri okulların taban yüzdelik dilimlerine ne kadar yakınsa, yerleşme şansları da o ölçüde artar.