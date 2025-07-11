Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl öğrenilir?

        LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl öğrenilir?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuç duyurusu sonrası LGS yüzdelik dilim konusu gündeme taşındı. Lise tercihlerinde taban puanlar, yüzdelik dilim ve kontenjanlar öne çıkıyor. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra görülebiliyor. Peki LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS yüzdelik dilimler açıklanan lise sınav sonuçları sonrası araştırılıyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına öğrencilerin puan üstünlüğüne (yüzdelik dilimine) göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılıyor.

        2

        LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir.

        İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin yalnızca bulunduğu ildeki sıralamasını ifade eder.

        Öğrencilerin tercihlerinde genellikle genel yüzdelik dilimi esas alınır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.

        Örneğin;

        Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.

        3

        LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?

        Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir.

        Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.

        4

        YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIR?

        Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme, öğrencilerin merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak yapılır. Öğrenciler, tercih ettikleri okulların taban yüzdelik dilimlerine ne kadar yakınsa, yerleşme şansları da o ölçüde artar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor