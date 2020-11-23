"Böyle oynayarak kaybetmek bizi üzdü"

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asist ürettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Lille'de karşılaşmanın 2'inci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada YusufLuiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı.

Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2'nci sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı, böylece bu sezon 13 resmi maçta 9 gol ve 2 asiste ulaştı.