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Linet, İsrail'i salladı!

Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katılan Linet, jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başardı. Linet sesiyle ülkede büyük yankı uyandırırken, İsrail Büyükelçiliği de bir mesaj paylaştı

Linet, İsrail'i salladı - Magazin haberleri

Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı Linet, İsrail'deki X Factor yarışmasına katıldı. Sahnedeki performansıyla jüri üyelerini etkileyen Linet, bir sonraki tura geçmeye de hak kazandı.

Türkiye'nin 2013'ten beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail'i temsil etmek isteyen 46 yaşındaki şarkıcı, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.

XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'DEN AÇIKLAMA

İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kökenli İsrailli şarkıcılar Linet ve Sapir Saban @Eurovision 2022'de İsrail'i temsil etmek için XFactor yarışmasına katıldı. Türkiye'de de çok sevilen ünlü şarkıcı Linet Türkçe ve İbranice performansı ile bir sonraki tura geçmeye hak kazandı." ifadelerine yer verildi.

2022 Eurovision Yarışması'nda 40'tan fazla yayıncı yarışacak.

LİNET HAKKINDA

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkanı açarak ticaret işine de atılmıştır.

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