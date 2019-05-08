Mucize peşindeki Liverpool maça hızlı başladı. Jürgen Klopp'la özdeşleşen 'gegenpressing' taktiğiyle Barcelona'yı adeta boğan İngiliz temsilcisi aradığı golü de 7. dakikada buldu.

Orta saha gerisinde topu oyuna sokan Matip top usağ kanada yolladı. Alba'nın hatasında araya giren Sadio Mane, ceza sahasına koşu yapan kaptan Henderson'ı gördü. Topla üç Barcelonalı arasından geçen Henderson'ın vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Divock Origi takımını 1-0 öne geçirdi!

Liverpool golden sonra da ataklarını kesmezken topu çizgiden geçirmeyi bir türlü başaramadı.

Barcelona ilk yarının sonlarına doğru kendisine yavaş yavaş gelmeye başladı ve 3'e 0 ve 3'e 1 yakaladıkları pozisyonlarda Liverpool kalecisi Alisson Becker'i geçmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

İlk yarının sonlarında sakatlanan Andrew Robertson yerini Georginio Wijnaldum'a bırakırken Hollandalı, turun kaderini değiştiren isim oldu.

54. dakikada topu sağ kanatta süren Trent Alexander-Arnold ortasını ceza sahasına yolladı. Barçalı savunma oyuncularından seken top altıpasa doğru gelirken oraya koşu yapan Wijnaldum düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

56. dakikada Liverpool'un sol kanattan geliştirdiği atakta Milner pasını çizgiye yakın olan Shaqiri'ye aktardı. Shaqiri'nin ceza sahasına açtığı ortaya harika yükselen Wijnaldum skoru 3-0'a getirdi!

BARÇA UYUDU, ORIGI AFFETMEDİ!

79. dakikada Liverpool farkı 4'e çıkardı! Trent Alexander-Arnold köşe vuruşu için topun başına geldi. Bir süre sonra köşe vuruşunu kullanmadan hareketlenip topu başkasına bırakırken bir anda geri döndü ve topu ceza sahasına gönderdi. Barcelonalı savunma oyuncularının dalgınlık yaşadığı bu anda topa düzgün bir vuruş yapan Origi, Liverpool'a turu getiren golü kaydetti!

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Liverpool, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında elde ettiği 4-0'lık galibiyetle finale yükseldi! Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu daha önce 1970-71 sezonunda Panathinaikos, 1985-86 sezonunda ise Barcelona başarmıştı.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi kupasını 5'er kez müzesine götüren kulüpleri karşı karşıya getiren yarı finalde, İspanyol kulübü Barcelona, İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Barcelona kentindeki Nou Camp Stadı'nda oynanan maçın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 26. dakikada Alba'nın sol kanattan yaptığı ortada topa, yakın direkte kayarak dokunan Suarez, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500. golüne imza attı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 47. dakikada Milner ve 53. dakikada Salah ile gole yaklaştı ancak iki futbolcu da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi.

Barcelona, 75. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Suarez'in şutunda üst direkten dönen top, geriden gelen Messi'nin önünde kaldı. Messi, altıpasta buluştuğu topu boş ağlara gönderdi.

Messi, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu, serbest vuruştan attığı golle Barcelona'nın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.