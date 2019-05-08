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Liverpool, İstanbul ruhunu geri döndürdü!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 4-0 mağlup eden Liverpool tarihi bir zaferle finale yükseldi. İngiltere temsilcisinin aldığı bu galibiyet akıllara 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi zaferini getirdi!

Liverpool

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında mucizeyi başararak Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde 3-0 kaybedilen ilk maçın ardından finale yükselmeyi başaran üçüncü takım olan Liverpool'un aldığı bu tarihi galibiyet akıllara 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini getirdi.

O sezon Devler Ligi'nde finale yükselen İngiltere temsilcisi, Milan'la karşı karşıya gelmiş ve ilk yarı bittiğinde soyunma odasına Maldini ve Crespo'nun golleriyle 3-0'lık skorla geride gitmişti. Liverpool, ikinci yarıda ise 3-0'lık skordan geri dönerek maçı uzatmaya taşımayı başarmıştı.

54. dakikada kaptan Steven Gerrard sahne almış, farkı 2'ye indirmişti. Bu golden sadece 2 dakika sonra Vladimir Smicer attığı golle Liverpool'un umutlarını yeşertmişti.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde İtalyan ekibinin oyuncuları şaşkına dönmüş, Liverpool penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Xabi Alonso kaleciyi geçmeyi başaramamış ancak dönen topu tamamlayarak skoru 3-3'e getirmişti. Mücadele uzatmalara giderken uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara kadar uzamıştı.

Uzatmalarda ise gülen taraf Liverpool olmuştu. İngiliz devi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tarihi bir zafere imza atarak kupaya uzanmıştı.

Liverpool'un Barcelona karşısında aldığı galibiyet, akıllara 2005 yılındaki bu finali getirdi.

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