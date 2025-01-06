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        Haberler Gündem Çevre Lüfer akınına "deniz sıcaklığı" engeli | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi'nde beklenen lüfer akınına "deniz sıcaklığı" engeli

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyunun soğumaması nedeniyle Marmara Denizi'nde beklenen "denizin prensi" olarak bilinen lüfer akınının gerçekleşmediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:49
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        Lüfer akınına "deniz sıcaklığı" engeli
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        Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlamasıyla balıkçılar, "Vira bismillah" dedi. Sezonun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Marmara Denizi'nde "denizin prensi" olarak bilinen lüferin beklenen akını gerçekleşmedi.

        Av yasağının kalkmasıyla birlikte Doğu Karadeniz'de çok yoğun bir palamut avcılığının başladığını söyleyen Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Doğal olarak palamudun bol olduğu yıllarda denizde hamsi olmaz. Karadeniz'in doğusunda hiç hamsi olmadı. Aralık ayının başından itibaren 15-20 gün Batı Karadeniz'de bir hamsi avcılığı oldu. Su sıcaklıkları geçen yıllara oranla biraz yüksek gitti. Deniz soğumadı. O nedenle lüfer göçünü yapmadı. Marmara Denizi'nde henüz lüfer avcılığı olmadı. Halen de yok. Bundan sonra zaten lüfer akını olmaz" dedi.

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        Çanakkale bölgesinde Yunanistan'dan gelen hamsi ve sardalyayı avladıklarını belirten Karabiber, "Marmara bölgesinde hamsi avcılığı oldu. Hamsi avcılığı iyi bir popülasyona ulaştığında eski yıllara oranla nadiren yaşanan müsilaj konusu başladı. Bu da avcılığı engelledi. İstanbul Boğazı'nda yoğun bir çinekop avcılığı var. Fırtınayla Batı Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na iyi bir çinekop akını oldu. O çinekop, Tekirdağ, Gelibolu, Şarköy, Karabiga ve Güney Marmara bölgesine yayılacağını umuyoruz. Çinekop avcılığı olur diye tahmin ediyoruz. Gözlemlerimiz ve bulgular böyle. Bundan sonra artık palamut bitti, hamsi ise yine devam eder" diye konuştu.

        Tezgahlarda bundan sonra en bol görünebilecek balığın hamsi olduğuna dikkati çeken Naci Karabiber, "Türkiye'nin lokomotif balığı hamsidir. En çok denizlerimizde av veren tür de yine hamsidir. Karadeniz'de yok ama Marmara'da müsilaj bastırmazsa hamsi devam edecek. Ege'de hamsi var. Tezgahlarda sardalya, istavrit ve 15-20 güne kadar da çinekop görebiliriz" ifadelerini kullandı.

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        #Marmara Denizi
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