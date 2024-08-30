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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Mahmut Bozteke finale yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Mahmut Bozteke finale yükseldi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:13
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        Mahmut Bozteke, final biletini aldı!
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        Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato'yla karşılaştı.

        Rakibi karşısında 6-2 geriye düşmesine rağmen son bölümde attığı tekmelerle maçı 10-6 kazanan Mahmut, adını finale yazdırdı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

        Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki final müsabakası TSİ 22.46'da başlayacak.

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