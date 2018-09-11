Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün dostlukları, 'Hadi Hadi Meleğim' ve 'Alem Buysa Kral Sensin' şarkılarıyla müzik sektöründe fırtınalar estirdikleri günlerden beri devam ediyor.
Müzikle başlayıp sinema ve dizi sektörüne yönelen ikili, yıllar sonra yeniden bir araya geldi, anılarını tazeledi.
ACI GÜNDE DESTEK OLDU
Geçen temmuzda babasını kaybeden Özcan Deniz'i acı gününde yalnız bırakmayan Mahsun Kırmızıgül, 25 yıllık dostuyla yeniden bir araya geldi.
Ailece görüşmeye başlayan dostlardan ilk olarak Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, kızları Lavin'le Deniz Ailesi'ni ziyarete gitti.
Ardından Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti geçen günlerde 5 aylık oğlu Kuzey'le iade-i ziyaret yaptı.
Mahsun Kırmızıgül kucağında Özcan Deniz’in 5 aylık oğlu Kuzey, Deniz de Kırmızıgül’ün 2 yaşındaki kızı Lavin'le poz verdi.
İŞTE ÖZCAN DENİZ VE MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN DOSTLUK POZU:
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