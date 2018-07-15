Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Özcan Deniz'in babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babasının durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü.



Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz’in babalık sevincini gölgelemişti.