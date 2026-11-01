Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Stefan Savic ve Ernest Muci'nin golleriyle galibiyete uzanan bordo-mavililer ligde 22 puana yükseldi. Thomas Reis ise Trabzonspor başında çıktığı ilk 5 lig maçını da kazanarak bu alanda bordo-mavililerin tarihine geçti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı ve yükselişini sürdürdü.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muci kaydetti.
REIS TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis bu galibiyet ile birlikte bordo-mavili ekibin tarihine geçti.
Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor başında çıktığı ilk 5 lig maçından da galip gelen ilk teknik direktör oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde 22 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
77. dakikada Gassama’nın sol çaprazdan vuruşunda Onana topu iki hamlede kontrol etti.
90+3. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mohamed Salah'ın şutunda kaleci Ataberk topu çeldi.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho (Mustafa Eskihellaç dk. 80), Melih Kabasakal (Folcarelli dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 73), Saviolo (Metehan Mimaroğlu dk. 73), Mohamed Salah, Onuachu (Umut Nayir dk. 62)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Mervan Müjdeci dk. 90), Sorescu (Maxim dk. 74), Gidado, Drissa Camara (Sebahattin Destici dk. 90), Kozlowski (Gassama dk. 46), Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 74)
Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Ali Osman Kalın, Ahmet Eren Sırma, Mehmet Ali Genç
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Savic (dk. 45+1) Muçi (dk. 61) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bacuna (Gaziantep FK)