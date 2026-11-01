İLK YARI SONA ERDİ

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig)
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Italiano ile çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda yaşadığı sıkıntıları Kasımpaşa karşısında sonlandırmak istiyor. Kasımpaşa da güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı, ilk 11'leri ve tüm detaylar...
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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TROSSARD SAHNEYE ÇIKTI!
28. dakikada Beşiktaş, Leandro Trossard'ın golü ile maçta öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Leandro Trossard, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andreas Gianniotis'in sağından ağlarla buluşturdu.
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BEŞİKTAŞ, CERNY İLE GOLE YAKLAŞTI
15. dakikada Wilfred Ndidi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Vaclav Cerny'nin yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.
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EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.
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KART SINIRI
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak. Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.
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BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KARŞI ZORLANIYOR
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.
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DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.
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REŞAT ONUR COŞKUNSES YÖNETECEK
Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
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