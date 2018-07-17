Özcan Deniz’in kanserden vefat eden babası Sadık Deniz önceki gün Zekeriyaköy Camii’ndeki cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Makaron'un haberine göre, cenazeye katılanlar arasında Deniz’in eski dostu olan ancak 10 yılı aşkın süre küs kaldığı Mahsun Kırmızıgül de vardı.

Eşiyle birlikte camiye gelen Kırmızıgül, eski dostuna sarılarak teselli verdi. Özcan Deniz 4 yıl önce Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’ filminin galasına katılarak yıllar süren dargınlığı bitirmişti. Ancak aynı yıl Kırmızıgül Deniz’in filminin galasına gelmeyince ipler yine gerilmişti.

BİR ERKEĞİ BÜYÜTEN İKİ DUYGU

Geçtiğimiz ay baba olan Özcan Deniz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: “Baba olmak ve babamın üzerine toprak atmak...Bir erkeği büyüten iki güçlü duyguyu aynı zaman diliminde yaşadım...”