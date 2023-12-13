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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 13 gözaltı

        MALATYA'dasuç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:15
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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 13 gözaltı
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        MALATYA'dasuç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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