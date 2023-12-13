Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 13 gözaltı
MALATYA'dasuç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.
MALATYA'dasuç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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