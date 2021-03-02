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MALATYA
MALATYA İLİ TÜM HABERLERİ
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
02 Mart 2021 Salı, 21:03 İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1
02 Mart 2021 Salı, 21:01 DHA

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
02 Mart 2021 Salı, 21:00 DHA

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
02 Mart 2021 Salı, 20:00 DHA

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
02 Mart 2021 Salı, 21:00 İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
02 Mart 2021 Salı, 21:00 DHA

Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Soylu'ya doğum günü sürprizi
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Soylu'ya doğum günü sürprizi
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama
Malatya’da kaçak içkiden 2 gözaltı
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Malatya’da kaçak içkiden 2 gözaltı
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Namaz Vakitleri MALATYA Namaz Vakitleri
Gürkan’dan Muhasebecilere kutlama
02 Mart 2021 Salı, 19:00 İHA

Gürkan’dan Muhasebecilere kutlama
Başkan Gürkan, muhtarlarla buluştu Gürkan : “Eksik kalan hizmetler, tüm ilçelerimizde bu yıl tamamlanacak”
02 Mart 2021 Salı, 18:00 İHA

Başkan Gürkan, muhtarlarla buluştu Gürkan : “Eksik kalan hizmetler, tüm ilçelerimizde bu yıl tamamlanacak”
Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı
Malatya’da kaçak içki operasyonu
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Malatya’da kaçak içki operasyonu
MİM-DER Başkanı Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

MİM-DER Başkanı Bülbüloğlu’na hayırlı olsun ziyareti
Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirmesi
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirmesi
Şampiyonluk için kenetlendi
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Şampiyonluk için kenetlendi
Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesisleri, Covid-19 tedbirleriyle yeniden açılıyor
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal tesisleri, Covid-19 tedbirleriyle yeniden açılıyor
Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu Başkan Güder: “Malatya’mıza Ve Battalgazi’mize hayırlı olsun”
02 Mart 2021 Salı, 17:00 İHA

Battalgazi’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu Başkan Güder: “Malatya’mıza Ve Battalgazi’mize hayırlı olsun”
Yeni kontrollü süreç ile ekonomi canlanacak
02 Mart 2021 Salı, 16:00 İHA

Yeni kontrollü süreç ile ekonomi canlanacak
Çocuklarının doğum gününde yetim ve öksüzleri sevindirdiler
02 Mart 2021 Salı, 16:00 İHA

Çocuklarının doğum gününde yetim ve öksüzleri sevindirdiler
Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk kaynak
02 Mart 2021 Salı, 14:00 İHA

Sosyal koruma kalkanından Malatya’ya 400 milyonluk kaynak
TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

TMO’nun kayısıya etkisi konuşuldu
Yeşilyurt'ta 28 Şubat paneli
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Yeşilyurt'ta 28 Şubat paneli
Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni hakları anlatıldı
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Covid-19 pandemisi sürecinde işletmelerin kanuni hakları anlatıldı
Malatya’da da öğrenciler ders başı yaptı
02 Mart 2021 Salı, 10:00 İHA

Malatya’da da öğrenciler ders başı yaptı
Çiğ köftede hileye dikkat
02 Mart 2021 Salı, 10:00 DHA

Çiğ köftede hileye dikkat
Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:00 İHA

Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama
Malatya'da baba ve oğlu kazada yaralandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:00 İHA

Malatya'da baba ve oğlu kazada yaralandı
Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
01 Mart 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Yazıhan'ın muhtarlarından Başkan Gürkan'a teşekkür
Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi
01 Mart 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Şehit Özbey’in ailesine şehadet belgesi
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama 
01 Mart 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama 
Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
Hafriyat taşıyan araçlar denetlendi
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Hafriyat taşıyan araçlar denetlendi