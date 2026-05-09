        Malatya Haberleri Malatya'da 62 yıllık husumet barışla sonuçlandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında yaklaşık 62 yıldır devam eden husumet, barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet oluşan Aslan ve Sülü aileleri, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kanaat önderleri ve siyasilerin devreye girmesiyle barışmayı kabul etti.

        Sürgü Mahallesi'nde husumetli ailelerin ileri gelenlerinin bir araya geldiği yemekte dua edildi, aile bireyleri el sıkışarak barıştı.

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, iki aile arasındaki barışın önemli olduğunu söyledi.

        Tüfenkci, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daim olmasını temenni ediyor, bu anlamlı buluşmaya vesile olan ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur da güzel bir barışa imza attıklarını söyledi.

        Sungur, "Barışa bizler şahitlik ettik. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini bozamaz. Bu barışa vesile olan, bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise toplumsal huzurun güçlenmesi adına bu adımın çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından iki aile bireylerinin de yer aldığı fotoğraf çekildi.

        Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kanaat önderi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

