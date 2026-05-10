Malatya'da "Sınırları Kaldıran Hikayeler" programı düzenlendi

Malatya'da Engelliler Haftası kapsamında "Sınırları Kaldıran Hikayeler" programı düzenlendi.



Malatya Büyükşehir Belediyesince Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, engelli bireylerin istihdama katılımının önemine değindi.



Türkiye'de engellilerin eğitime erişiminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Ayva, üniversitelerde yaklaşık 60 bin engelli öğrencinin bulunduğunu ifade etti.



Ayva, "Üniversitelerimizde eğitim gören engelli gençlerimiz mezun olduklarında önemli başarılara imza atacaklar." dedi.



Dünyanın engellilerin de rahat yaşayabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Ayva, bu kapsamda yerel yönetimlerin çalışmalarının önem taşıdığını kaydetti.



Üniversitelerde engelsiz yaşam alanında önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Ayva, engelsiz üniversite sayısının arttığını bildirdi.



Beyazay Derneğinin üniversitelerle yürüttüğü çalışmalara değinen Ayva, "Şu anda 72 üniversiteyle ortak çalışıyoruz. Bu kapsamda engellilerin şartlarını geliştirecek projeler ve bilimsel çalışmalar başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



TEKNOFEST kapsamında engelsiz yaşam teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ayva, gençleri bu alanda proje üretmeye davet etti.



Program, engelli sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle sona erdi.

