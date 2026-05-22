Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Malatya'da inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bir şantiyede çalışan Eyüp Yaşar (37) akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.