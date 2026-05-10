Malatya'da elektrik direğinden düşen kişi öldü

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti. Çavuşoğlu Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan Hamza Demirel (39), bir süre sonra dengesini kaybetti ve düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

