Malatya'da Hıdırellez Şenliği yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.



Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Darende Belediyesi işbirliğinde Köprügözü mevkisinde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.



Açılış töreninde konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hıdırellez'in bolluk, bereket, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, Darende'nin tarihi ve kültürel değerleriyle bu mirası yaşatmaya devam ettiğini söyledi.



Daha sonra miniklerden oluşan Mehter Takımı sahne aldı, çocuklar çeşitli gösteriler sundu.



Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, geleneksel yumurta tokuşturma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Hıdırellezin önemli ritüellerinden ateş üzerinden atlama etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşlar dilek tutarak ateşin üzerinden atlarken, dileklerin yazıldığı kağıtlar Tohma Çayı'na bırakıldı.



Şenlik alanında kurulan gezici kütüphane gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.



Çocuklar ve gençler kitapları inceledi, kültürel ve sosyal faaliyetler gün boyu devam etti.



Programa, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Karademir ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

