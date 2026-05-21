Malatya'da Türk Mutfağı Haftası "Bir Sofrada Miras" etkinliğiyle başladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Bir Sofrada Miras" etkinliğinde Türk mutfağının Anadolu'nun köklü kültürünü günümüze uzanan yansıması olduğunu anlattı.



Sanat Sokağı'nda bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs'ta ülkede ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.



Türk mutfağının asırlardır süre gelen yaşam tecrübesinin önemli bir taşıyıcısı olduğunu anlatan Yavuz, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Anadolu'nun köklü kültüründen günümüze uzanan bu zengin miras yalnızca damak zevkini değil, aynı zamanda paylaşmayı, dayanışmayı, üretimi ve birlikte yaşama kültürünü de yansıtmaktadır. Türk Mutfağı Haftası bu yıl beşinci kez düzenlenerek bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurları öne çıkarmaktadır. Bu yılın teması olan 'Bir Sofrada Miras' olarak mutfak mirasımıza işlemiş hikayeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkarmaktadır." diye konuştu.



Yavuz, yemek tutkunlarını yalnızca eşsiz lezzetleri keşfetmeye değil, aynı zamanda sofra üzerinde şekillenen aile kültürünü, dayanışma ruhunu, kadim gelenekleri ve ortak hafızayı yeniden hatırlamaya davet etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin Türkiye'nin gastronomi alanında öne çıkan kentlerden biri haline geldiğini belirtti.



Artan tescilli ürün sayısının sadece mutfak kültürünü korumadığını bildiren Er, "Şehrimizin ekonomik kalkınması, turizm potansiyeli açısından son derece kıymetlidir. Kağıt kebabından, kiraz yaprağı sarmasına, sıkma köftesinden ayranlı çorbasına kadar her bir lezzetimiz bu toprakların hafızasını, üretim kültürünü ve zengin yaşam geleceğini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

