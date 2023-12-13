Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da "Hep Birlikte El Ele" etkinliğinde düzenlendi

        İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Hep Birlikte El Ele" etkinliği kapsamında engelli öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "Hep Birlikte El Ele" etkinliğinde düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Hep Birlikte El Ele" etkinliği kapsamında engelli öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

        İnönü Üniversitesi spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Engelli bireylerin sorunlarının aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu aktaran Ilkım, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sürekli sahada olarak toplumsal bir sorumluluk görevini yerine getirdiğini belirtti.

        Ilkım'ın konuşmasının ardından engelli öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Silahla kovaladı, kazaya yol açtı! Karar çıktı
        Silahla kovaladı, kazaya yol açtı! Karar çıktı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Nicer Hotel Voleybol, oyuncularının müsabaka sonrası yaralandığı gerekçesiy...
        Nicer Hotel Voleybol, oyuncularının müsabaka sonrası yaralandığı gerekçesiy...
        Depremde ağır hasar alan Tekke Camisi aynı yerine yapılacak
        Depremde ağır hasar alan Tekke Camisi aynı yerine yapılacak
        Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek
        Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek
        Malatya'da depremzede çocuklara bot ve mont yardımı
        Malatya'da depremzede çocuklara bot ve mont yardımı
        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapıldı
        Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapıldı
        Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor
        Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor