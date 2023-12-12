Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya´da hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' hazırlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' yapıldı. Anıtta, deprem nedeniyle Malatya'da yaşamını yitiren kişilerin isim ve soyadları yer aldı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Selahattin Gürkan bizlere, deprem şehitlerimizin anısına bir anıt yapılmasını söyledi. Bizler de Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda bir deprem anıtını yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız. Rabb´im bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.