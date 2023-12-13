Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörüne 5 yıl hapisle tahliye

        Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörüne 5 yıl hapisle tahliye

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğlunu dövdüğü iddiasıyla silahla kovaladığı Okan Ç.'nin kazada yaralanmasına ilişkin davada, boks antrenörü Erhan Öztürk'e 5 yıl 7 ay hapis cezası verilip tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahla kovaladı, kazaya yol açtı! Karar çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, oğlunu dövdüğünü iddia edip silahla kovaladığı Okan Ç.'nin (26) otomobiliyle kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü Erhan Öztürk (50) ilk duruşmada, "Amacım korkutmaktı, vurmak istesem o anda vururdum" dedi. Okan Ç. ise aracının masrafının bir kısmını alıp şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, Öztürk'e "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

        Olay, 19 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Okan Ç., marketten çıktığı sırada boks antrenörü Erhan Öztürk ve oğlu M.Ö.'nün saldırısına uğradı. Otomobiline binen Okan Ç., geri manevra yapıp olay yerinden kaçmak istediği sırada, aracıyla yolun alt kısmında bulunan evin çatısına devrildi. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Okan Ç., durdurduğu seyir halindeki ambulansa binerek, hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        Olay yerini inceleyen ekipler 15 boş kovan tespit etti. Evin çatısında ve otomobilde hasar meydana geldi. Vücuduna mermi isabet etmeyen Okan Ç. kazadan aldığı yaraların tedavisinin ardından taburcu edildi.

        İfadelerinde oğlunu dövdüğü için Okan Ç.´yi korkutmak istediğini, öldürme amacı olmadığını öne süren Erhan Öztürk tutuklandı. Daha sonra Okan Ç. de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Erhan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından dava açıldı.

        "AMACIM KORKUTMAKTI"

        Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Erhan Öztürk ve taraf avukatları hazır bulunurken yaralanan Okan Ç. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olay günü alkol aldığı için oğlunun kendisini eve götürmek için geldiğini ve olay yerinde markete gitmek için durduklarını söyleyen Erhan Öztürk, "Oğlum marketin önünden 'baba silah' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine yere doğru 1-2 el ateş ettim. Daha sonra araba geri geri giderken mağdur sağ tarafa doğru eğildi. Ben de silahını almasın diye havaya birkaç el ateş ettim. Amacım onu vurmak olsaydı çok yakın mesafeden rahatça vurabilirdim. Eve düştüğünde birkaç metre yakınına yaklaştım. Arabanın camından kaçıyordu, çıktığını gördüğüm halde bir şey yapmadım. Amacım korkutmaktı, vurmak istesem, o anda vururdum. Amacım silahını çekmesini engellemekti" dedi.

        ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

        Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Okan Ç. aracında oluşan zararın bir kısmı duruşma öncesinde giderilince, şikayetinden vazgeçti. Okan Ç., "Korkuyla geri geri giderken gaza bastım. `Mermilerden kaçayım da nereye giderse gitsin, araba´ dedim. Kaçarken kaldırıma çıktı araba, sonra evin üstüne düştü. Eğilmekteki amacım vurulmaktan korunmaktı. Ben aşağı düştükten sonra birkaç el silah sesi geldiğini duydum, eminim. Onlarca kez peşimden ateş etti. Ben aracın sol şoför camını kırarak çıktım. Ben bir babayı, evladından evladı babasından ayırmak istemem. Çünkü benim babam yok. Zararı karşılamayı kabul ederse ben şikayetimden vazgeçerim. Duruşmadan önce 150 bin lira ödendiği, sonradan da 185 bin lira ödeneceğini duydum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

        Savcı mütalaasında sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmayacağını, Okan Ç.'nin silahla yaralanmadığını kaza neticesinde yaralandığını belirterek, silahlı tehdit suçundan cezalandırılmasını, mala zarar verme suçundan da mağdurun şikayetçi olmadığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesi talep etti.

        İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

        Avukatların, mütalaaya karşı süre talep etmeden savunma yapmasıyla birlikte kararını ilk duruşmada açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Öztürk'ün, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise indirimle 1 yıl 3 ay hapis cezasına, bununla ilgili de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Sanık, kararla birlikte tahliye edilirken, cezasının kalan kısmı karar onanırsa infaz edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zonguldak haber
        #son dakika haberi
        #kavga
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?