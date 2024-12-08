Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada - Güncel haberler

Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada - Güncel haberler

Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:52 facebook

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