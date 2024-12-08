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        Haberler Gündem Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada - Güncel haberler

        Adana'da iki grup arasındaki 'elektroşok' ve kemerli kavga kamerada

        Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında elektroşok ve kemerli kavga çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:52
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        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
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        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi.

        İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bazı kişiler kemer, bir kişi ise elektroşok cihazı kullandı.

        Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

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