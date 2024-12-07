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        Haberler Magazin Hülya Avşar, yapay zekâ dolandırıcılarına karşı uyardı; "Bu görüntüler düzmecedir" - Magazin haberleri

        Hülya Avşar, yapay zekâ dolandırıcılarına karşı uyardı;

        Hülya Avşar, yapay zekâ ile üretilen ve sosyal medyada yayılan sahte bir videoya ilişkin açıklama yaptı; "Bu görüntüler düzmecedir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 21:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:20
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        Son yıllarda teknolojinin hızlı yükselişiyle birlikte yapay zekâ, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu yenilikçi teknoloji, son dönemlerde ünlü isimlerin imajına zarar veren bir tehdit olarak da öne çıkmaya başladı.

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        Geçtiğimiz aylarda Gülse Birsel’in sesi ve görüntüsü yapay zekâ kullanılarak manipüle edilmiş, bu durum üzerine Birsel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak görüntülerin tamamen sahte olduğunu belirtmiş ve takipçilerini bu tarz içeriklere karşı uyarmıştı.

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        Yapay zekâ mağdurlarının arasına şimdi de Hülya Avşar katıldı. Sosyal medyada paylaşılan, Avşar'ın sesi ve görüntüsü kullanılarak üretilmiş bir videoda sağlık sektörüne yönelik eleştiriler yer aldı. Bu videonun hızla yayılması üzerine Hülya Avşar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak konuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

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        Avşar; "Paylaşılan bu video, tamamıyla yapay zekâ ile üretilmiş düzmece bir görüntüdür. Gerekli yasal işlemleri başlattığımızı ve bu tarz içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyururum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hülya Avşar
        #Yapay Zeka
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