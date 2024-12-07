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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti: Jose Mourinho 2. derbisini de kaybetti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti: Jose Mourinho 2. derbisini de kaybetti!

        Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi de sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:38
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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        Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi.

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        Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

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        26 MAÇLIK TARİHİ SERİ BİTTİ

        Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bozulmuş oldu.

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        Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmeden ayrılırken, bu seriyi Beşiktaş deplasmanında kaybetmiş oldu.

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        Fenerbahçe, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.

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        MOURINHO 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

        Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti.

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        Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

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