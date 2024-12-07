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        Haberler Dünya Trump, Zelenskiy ile görüştü | Dış Haberler

        Trump, Zelenskiy ile görüştü

        Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:04
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        Trump, Zelenskiy ile görüştü
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

        2019 yılında gerçekleşen büyük yangında ciddi hasar alan Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme "çok iyi" geçti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Volodimir Zelenskiy "Verimli ve iyi bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

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