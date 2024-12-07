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        Haberler Dünya Ortadoğu Rif Şam Ayakta: Başkent Çevresinde Rejim Çöküyor | Dış Haberler

        Rif Şam Ayakta: Başkent Çevresinde Rejim Çöküyor

        Suriye'nin batı ve doğu kırsallarında yaşanan protestolar ve güvenlik güçlerinin çekilmesi, rejim üzerindeki baskının giderek arttığını gösteriyor. Ceramana, Muadamiye eş-Şam, Daraya ve Kiswa gibi stratejik bölgelerde halkın ayaklanması, rejimin başkent çevresindeki otoritesini kaybettiğine işaret ediyor. Protestolar sırasında Hafız Esad'ın heykellerinin yıkılması ve Beşar Esad'ın fotoğraflarının yakılması, halkın öfkesinin somut göstergeleri oldu. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 07.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:19
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        Suriye'de çöküşün şifreleri
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        Şam Uluslararası Havalimanı yolu üzerinde yer alan ve başkente doğrudan komşu olan Ceramana, rejim güçlerinin hızla çekildiği ilk bölgelerden biri oldu. Güvenlik birimlerinin şehirden ayrılması, halkın tepkilerinden çekindiklerini ortaya koyuyor. Bölgedeki kaynaklar, güvenlik unsurlarının ailelerini tahliye ederek Ceramana’dan ayrıldığını ve şehirde kitlesel protestoların başladığını belirtti. Ceramana’da Hafız Esad’ın heykelinin yıkılması, halkın rejime karşı sembolik bir meydan okuması olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, Muadamiye eş-Şam’da Beşar Esad’ın fotoğraflarının yakılması, rejimin tabanındaki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Askeri Güçlerin Geri Çekilmesi

        Rejimin Kuneytra’dan çekilerek batı kırsalındaki güvenlik noktalarını boşaltması, başkent Şam’a yönelik savunmayı güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor. Ancak bu çekilmeler, kırsal bölgelerdeki muhalif gruplara geniş bir hareket alanı sağladı. Sahadan alınan bilgilere göre, Kuneytra’dan çekilen rejim güçleri, Şam’ın Mezze, Seyyide Zeyneb ve Somariye gibi merkezlerine konuşlandırılıyor. Bu durum, kırsal kesimlerdeki protestoları daha da hızlandırıyor.

        Rejimin Çöküşüne İşaret Eden Gelişmeler

        Daraya, Sahnanaya ve çevresindeki bölgelerde halkın kutlamalar yapması, rejimin toplumsal desteğini kaybettiğini ortaya koyuyor. Daraya’da halk, güvenlik güçlerinin çekilmesini rejimin yıllardır süren baskılarından kurtulma olarak görüyor. Bölgedeki kaynaklar, bu kutlamaların uzun süreceğini belirtiyor. Doğu Guta’da ise rejim güçlerinin Duma’dan çekileceğine dair işaretler, halk arasında bir patlama noktasına yaklaşıldığını düşündürüyor.

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        Muhaliflerin Stratejik Hamleleri

        Muhalif gruplar, başkent Şam’a yönelik operasyonları desteklemek için kuzey ve güneyden takviyeler göndermeye başladı. Muhalefet tarafından yönetilen askeri operasyonlar, güneydeki hareketlerle koordineli bir şekilde ilerliyor. Bu durum, rejim üzerindeki baskıyı daha da artırıyor ve Şam çevresindeki rejim kontrolünün kırılganlığını gösteriyor.

        Rejimin Propaganda Çabaları

        Rejim, Beşar Esad’ın Şam’ı terk ettiğine dair iddiaları yalanlayan açıklamalar yaparak kontrolü hâlâ elinde tuttuğunu göstermeye çalışıyor. Ancak sahadan gelen bilgiler, bu açıklamaların gerçek durumu yansıtmadığını ortaya koyuyor. Güvenlik güçlerinin çekilmesi ve kırsaldaki protestolar, rejimin kontrolünü kaybettiğine işaret ediyor.

        Olası Senaryolar

        Rif Şam’daki gelişmeler, rejimin çöküşüne doğru ilerleyen yeni bir dönemi işaret ediyor. Halkın protestoları ve rejim güçlerinin çekilmesi, Suriye’de iç savaşın seyrini değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Şam kırsalındaki bu hareketlilik, rejimin başkentte ne kadar dayanabileceği konusunda soru işaretleri yaratırken, muhaliflerin stratejik hamlelerinin sonuçlarını belirleyecek kritik bir süreç yaşanıyor.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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        #şam
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        #Suriye
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