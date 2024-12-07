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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Biz daha iyiydik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Biz daha iyiydik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:58
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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        "BİZ DAHA İYİYDİK"

        "Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı."

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        "OYUNCULARIMI ELEŞTİREMEM"

        "Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

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        "HAKEMİ VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

        "Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

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