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        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama

        Dünyanın gözü 53 yıllık Esad rejiminin sona erdiği Suriye'de. Muhalifler başkent Şam'a girdi, Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin Suriye'deki olağanüstü olayları izlediğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:19
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        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
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        Dünyanın gözü Suriye'de son günlerde yaşananlarda. 13 yıllık iç savaşın ardından muhalifler bu sabah saatlerinde başkent Şam'a girdi. 53 yıllık Esad rejiminin sona erdiği Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama geldi.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi Suriye'deki olağanüstü olayları izliyor" denildi. Açıklamada ayrıca Biden ve ekibinin bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

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        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

        30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

        Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

        Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

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        Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

        Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

        Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

        Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

        Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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