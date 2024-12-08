Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre; akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, diğer istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle 4 kişi orak, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açıp taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan yaşanan kavga, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin elindeki orakla iki kişinin kafasına vurduğu, polisin ise bir kişiyi yere yatırarak kelepçelediği ve taraflar arasında yaşanan arbede anları yer aldı.