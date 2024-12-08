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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Sivasspor 11'i - Galatasaray Haberleri

        Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Sivasspor 11'i

        Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin derbide yenildiği haftada Sivasspor'u yenerek zirvedeki farkı 6'ya çıkarmaya çalışacak. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki Sivasspor-Galatasaray mücadelesi saat kaçta? işte Okan Buruk'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:56
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

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        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

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        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

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        Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

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        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

        Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak.

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        Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

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        GALATASARAY, SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

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        İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

        Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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        22 KEZ GALATASARAY, 7 KEZ SİVASSPOR

        Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.

        10

        İşte Okan Buruk'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i:

        11

        Muslera

        12

        Barış Alper Yılmaz

        13

        Davinson Sanchez

        14

        Metehan Baltacı

        15

        Berkan Kutlu

        16

        Torreira

        17

        Gabriel Sara

        18

        Dries Mertens

        19

        Yunus Akgün

        20

        Sallai

        21

        Victor Osimhen

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