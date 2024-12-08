Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Sivasspor 11'i
Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin derbide yenildiği haftada Sivasspor'u yenerek zirvedeki farkı 6'ya çıkarmaya çalışacak. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki Sivasspor-Galatasaray mücadelesi saat kaçta? işte Okan Buruk'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.
Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.
Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak.
Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.
GALATASARAY, SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
22 KEZ GALATASARAY, 7 KEZ SİVASSPOR
Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.
İşte Okan Buruk'un Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i:
Muslera
Barış Alper Yılmaz
Davinson Sanchez
Metehan Baltacı
Berkan Kutlu
Torreira
Gabriel Sara
Dries Mertens