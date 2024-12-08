Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
Bu sene Michelin Türkiye 2025 seçkisinde 2 restoran daha yıldız aldı. İstanbul, İzmir ve Bodrum önemli restoranlarıyla dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girdiler. Hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyorlar.
Gastronomi sektörü için dünyanın en saygın ödülleri arasında gösterilen Michelin Yıldızı alanlar bu sene de belli oldu. Dünya'nın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'ne dahil edilen Türk restoranları ve diğer sorularla ilgili toplam 11 soru cevap hazırladık
Michelin Türkiye ilk ne zaman yapıldı?
İstanbul'daki ilk Michelin Guide seçkisi 2022 yılında yapılmış ve 53 restoran yer almıştı. Aralarında 2 yıldız alan Fatih Tutak'ın Turk isimli restoranı da dahil toplam 5 restoran yıldız almıştı.
Michelin neye yıldız veriyor?
Michelin yıldızı restoranlara veriliyor. Müfettişler sadece tabaktaki yemek ile ilgileniyor. Bir restoranın dekorasyonu, tarzı, servisi, mutfağın türü, resmiyet ya da samimiyet derecesinin ödül üzerinde hiçbir etkisi yok. Yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.
Şef işi bırakırsa yıldız otomatik olarak kalkıyor mu?
Yemekler her zaman aynı standartta olduğu sürece, yemeği kimin yaptığı önemli değil. Michelin yıldızı sadece restorana veriliyor. Tek bir şefe değil, bütün bir restorana veriliyor. Yemeklerin her zaman bir ekip işi olduğunu ifade eden müfettişler sadece o restorana tekrar tekrar gidiyor ve ne kadar iyi yemek yediklerine bakıyorlar. Lezzet bozulmadığı sürece, şefin işten ayrılması müfettiş üzerinde etkili değil.
Bu sene Michelin Rehberi Türkiye'de yıldız verildi mi?
Bu yıl 2 restorana daha bir Michelin Yıldızı aldı; İstanbul'daki Casa Lavanda ve İzmir'deki Narımor. 8 restoran Bib Gourmand ve 6 restoran Michelin Yeşil Yıldızı aldı. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir ve iki yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.
1, 2 ve 3 Michelin yıldızına sahip olmanın farkı nedir?
1 Michelin Yıldızı; çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. Restoran kendi kategorisinde çok iyi olarak kabul ediliyor. 2 Michelin Yıldızı; restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor. 3 Michelin Yıldızı; kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.
Türkiye'nin toplam kaç Michelin Yıldızlı restoranı oldu?
Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran sayısı 14.
2023 ve 2024'te yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti. 2 Michelin Yıldızı almaya hak kazanan tek restoran bu yıl da TURK Fatih Tutak oldu. Yıldızını koruyanlar ve bu sene yeni eklenen 2 restoranla beraber Türkiye'de toplam 14 restoran Michelin yıldızı almış oldu. 1 restoranda 2 yıldız, diğer 13 restoranda birer yıldız var.
TURK Fatih Tutak - İstanbul 2023
Neolokal - İstanbul 2023
Nicole - İstanbul 2023
Mikla - İstanbul 2023
Araka - İstanbul 2023
Arkestra -İstanbul 2024
Sankai by Nagaya - İstanbul 2024
OD Urla - İzmir 2024
Teruar Urla - İzmir 2024
Vino Locale - İzmir 2024
Kitchen Bodrum -Muğla 2024
Maçakızı - Muğla 2024
Casa Lavanda - İstanbul 2025
Narımor - İzmir 2025
Michelin Rehberinin bu seneki galibi Casa Lavanda nerede?
Bu senenin galibi hem bir Michelin yıldızı, hem de yeşil yıldız kazanan Casa Lavanda. Şef Emre Şen ve ekibinin mutfakta lezzetli reçeteler hazırladığı Casa Lavanda, sürdürülebilirlik konusundaki başarısı ile 1 Michelin yıldızı ve doğa dostu Michelin yeşil yıldızına layık görüldü. Casa Lavanda, İstanbul’a yaklaşık 40 km uzaklıkta Şile'de bulunuyor. Ekip, Şile'nin çiftçilerinden ve toplayıcılarından aldıkları ürünleri benzersiz bir gastronomik deneyime dönüştürüyorlar. Kullanılan sebzelerin %80'ini tamamen organik bir şekilde, kendi kompost ve gübreleriyle yetiştiriliyor.
Dünyada en fazla Michelin yıldızı olan şef hangisi?
Joël Robuchon. 32 Michelin yıldızıyla en çok yıldızlı şef rekorunu hala elinde tutan, yüzyılın şefi olarak anılan bir efsane. 51 yaşında, “bu meslek beni çıldırtacak sonunda” demiş, ailesiyle vakit geçirmek ve dünyayı gezmek için emekli olacağını açıklayarak gastronomi dünyasını şok etmiş. 2018'de vefatının ardından, kendisiyle uzun yıllar çalışmış yetenekli şefler, “Robuchon London” adı altında efsaneyi yaşatmaya devam ediyorlar. Londra’nın hem merkezi, hem de turistik bir bölgesi olan Mayfair’de yer alan La Deli Robuchon da kendisinden miras kalan bir şarküteri.
Dünyanın en fazla Michelin yıldızına sahip şefi unvanı Alain Ducasse'ye ait. Ünü önce Fransa'ya, ardından tüm dünyaya yayılan Alain Ducasse, kariyerinde öyle bir noktaya geliyor ki günümüzde 3 kıtada 20'den fazla restoranı ve toplam 21 Michelin yıldızı bulunan bir şef. Günümüzde "şeflerin şefi" lakabıyla anılan başarılı isim, açtığı restoranların en ince detaylarına kadar ilgilenmesiyle de takdirleri topluyor. Kendisinin restoranda kullanılacak sandalyelerin kolçaklarından tutun da menüdeki yazıların fontlarına kadar tüm detaylarla tek tek ilgilendiği söyleniyor. Fransa'da bir çiftlikte doğan büyüyen ve 16 yaşında bir restorana çırak olarak giren Ducasse'in neredeyse bir bakışta hangi meyve ve sebzenin lezzetli olup olmadığını anladığı dahi söyleniyor.
Bu sene Türkiye'de yeşil yıldız hangi restoranlara verildi?
Bu sene 6 restoran Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi.
*İstanbul'da Casa Lavanda, The Barn, Telezzüz'e,
*Muğla'da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon'a (Milas)
*İzmir'deki Asma Yaprağı adlı işletmeye takdim edildi.
Bib Gourmand restoran sayısı 27'ye yükseldi
Bu sene 9 restorana Bib Gourmand ödülü verildi. Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.
Bu sene Michelin rehberinde kaç restoranımız tavsiye edilenler listesine girdi?
Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı. Böylece Michelin müfettişleri toplamda İstanbul’da 77, İzmir’de 23 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplam 132 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etmiş oldu.