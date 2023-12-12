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        Nicer Hotel Voleybol, oyuncularının müsabaka sonrası yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol takımı, 10 Aralık'ta Adana'da İmamoğlu Belediye ile oynadıkları maçın ardından çıkan olayda sporcularının yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:57
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        Nicer Hotel Voleybol, oyuncularının müsabaka sonrası yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu
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        KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol takımı, 10 Aralık'ta Adana'da İmamoğlu Belediye ile oynadıkları maçın ardından çıkan olayda sporcularının yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        Malatya ekibinin kulüp başkanı Mesut Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'nın büyük hasar gördüğünü ve takımın zor şartlarda lige hazırlandığını söyledi.

        Depremden olumsuz etkilenen kentte, insanlara farklı bir ortam yaşatmak için lige devam etme kararı aldıklarını hatırlatan Karabulut, zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade etti.

        Karabulut, ligin 10. haftasında Adana'da İmamoğlu Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayda bir oyuncularının yaralandığını aktararak, şöyle konuştu:

        "Maçta anormal bir kalabalık vardı, genelde erkek ağırlıklıydı ve maç başlamadan küfürler başladı. Oyuncularımıza, hocalarımıza ağza alınmayacak kelimeler söylediler. Maçın başında sonunun bu şekilde olacağı bize göre belliydi. 'Burası Adana buradan çıkış yok, burası İmamoğlu buradan çıkış yok' tezahüratlarıyla çocukları soyunma odalarına gönderemediler. Cam şişe kırıklarıyla, pet şişeler atarak bir sporcumuzun dizinden yaralanmasına sebep oldular. Sporcumuzu hastaneye kaldıracağız, içeriye sağlıkçıları alamıyorlar, çocukları dışarı bırakmıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştık, maç görüntüleri elimizde. Onları kınıyoruz."

        Karşılaşma sonrası Türk sporuna yakışmayan olayların meydana geldiğini anlatan Karabulut, "Suç duyurusunda bulunduk, yaralanan sporcumuz ifadesini verdi, şikayetçi olduğunu bildirdi. Yönetimimiz kamera kayıtlarına bakarak, kulüp ve seyirciyle ilgili şikayetlerimizi yaptık. Sporcumuzun dizinde kesik oluştu, 5 dikiş atıldı. Tedavisini yaptırdıktan sonra gece saat 2 gibi Adana'dan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

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