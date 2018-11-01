Kapıdaki notu görünce...

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Maldivler'de balayı hayali mahkemede bitti

Doktor çiftin Maldivler´de balayı hayali mahkemede bitti. Düğüne 10 gün kala 4 bin 800 dolara balayı paketi satın aldıkları turizm firmasının kapısında başka mağdurlar tarafından asılan "Size ulaşamıyoruz, bize ulaşın" yazılı notu görünce dolandırıldıklarını anlayan çift, soluğu mahkemede aldı. Turizm firmasının sahibi olan 2´si kardeş 3 ortak hakkında dolandırıcılık suçundan 10´ar yıla kadar hapis ve 5 biner güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

01.11.2018 - 12:11 | Güncelleme: DHA

 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi´ne açılan davanın iddianamesine göre; doktor çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT Turizm firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler´de balayı için tatil paketi satın aldı. Paranın bir kısmını peşin ödeyen çift, geri kalan tutarı da taksitlendirdi.

DÜĞÜNE 10 KALA DOLANDIRILDIKLARINI ÖĞRENDİLER

 

Nihal Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler´de balayı için paket satın aldı. DHA'nın haberine göre, düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Şirket telefonları da cevap vermeyince Aykut Çelik, firmaya gitti. Kilitli kapıya başka mağdurlar tarafından asılan "Size ulaşamıyoruz bize ulaşın" yazılı notu gördü. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu TÜRSAB'A bildirdi. "Konuyu biliyoruz, idari işlem başlattık" yanıtını aldı.

FİRMAYI KAPATIP GÜRCİSTAN'A GİTTİLER

Aykut ve Nihal Çelik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çift, şikayet dilekçelerinde kuzen olan ortakların kendilerini maddi manevi zarara uğrattıklarını belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oktay S., ANT Turizm firmasında yüzde 10 hissesi olduğunu ancak çıkan anlaşmazlık nedeniyle 2016 Temmuz ayında ortaklıktan ayrıldığını anlattı. Teyzesinin oğulları olan Adem ve Davut H.'nin firmayı kapatarak Gürcistan´a kaçtıklarını belirtti.

ŞİRKET ORTAKLARININ TOPLAM 30 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adem ve Davut H. ile kuzenleri Oktay S. hakkında dolandırıcılık suçundan 3´er yıldan 10´ar yıla kadar hapis ve 5 biner güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya Çelik Çifti ile sanık kardeşler Adem ve Davut H. katıldı. Mahkemede Aykut ve Nihal Çelik, 29 Kasım-5 Aralık 2016 tarihleri arasında balayına gitmeyi planladıklarını anlatarak, "Bizim gibi mağdur olan 12 çift var. Danışıklı olarak kuzenlerin işlettiği şirket tarafından dolandırıldık. Şirketin mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz" dediler.

"15 TEMMUZ MAĞDURUYUZ"

Sanık Adem H. ise, firmayı 2003 yılında kurduklarını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir çok rezervasyonun iptal edildiğini bu nedenle işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Şirketin 750 bin TL borcu olduğunu belirten Adem H., "Borçlarımı ödemeyi hedefliyorum. Rezervasyonlar iptal edilip ödeme olmayınca çarkı döndüremedik. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Zararlarını ödeyeceğim" dedi. Davut H. de amaçlarının dolandırıcılık olmadığını söyledi. Mahkeme Oktay S´nin bir sonra ki oturuma zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

 

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