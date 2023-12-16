Manisa BŞB 3'te 3 arıyor

BASKETBOLSüper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursaspor'u 3'te 3 hedefiyle ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Manisa ekibinde yabancılardan Roberson, Russell ve Anderson ile Sinan Sağlam'ın sakatlıkları sürüyor. İki ekip de bu sezon ligde çıktıkları 11 maçta 6'şar galibiyet elde etti.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,