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MANİSA
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Manisa'da yasadışı bahis operasyonu Manisa'da yasadışı bahis oynatan bir kişi gözaltına alınırken şüphelinin hesap hareketlerindeki 296 kişi hakkında da idari yaptırım uygulanması için çalışma başlatıldı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:12 İHA

Manisa'da yasadışı bahis operasyonu Manisa'da yasadışı bahis oynatan bir kişi gözaltına alınırken şüphelinin hesap hareketlerindeki 296 kişi hakkında da idari yaptırım uygulanması için çalışma başlatıldı
Manisa Şehir Hastanesinde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı Manisa Şehir Hastanesinde açılan çocuk yoğun bakım ünitesinde 4’ü 2. basamak, 8’i 3. basamak olmak üzere 12 yatak hizmet verecek
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Manisa Şehir Hastanesinde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı Manisa Şehir Hastanesinde açılan çocuk yoğun bakım ünitesinde 4’ü 2. basamak, 8’i 3. basamak olmak üzere 12 yatak hizmet verecek
Yunusemre Belediyesi üreticiyi desteklemeye devam ediyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Yunusemre Belediyesi üreticiyi desteklemeye devam ediyor
Turgutluspor - Serik Belediyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Turgutluspor - Serik Belediyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Salihli OSB modern binada ilk toplantısını yaptı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Salihli OSB modern binada ilk toplantısını yaptı
Turgutluspor - Serik Belediyespor: 1-1
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

Turgutluspor - Serik Belediyespor: 1-1
MASKİ Salihlili muhtarları dinledi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

MASKİ Salihlili muhtarları dinledi
Çarıkballı'ya çok amaçlı salon müjdesi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Çarıkballı'ya çok amaçlı salon müjdesi
28 Şubat mağdurları iade-i itibar istiyor Memur-Sen Manisa İl Kadınlar Komisyonu 28 Şubat cezalarının affedilmesi yerine yok hükmünde kabul edilmesini istedi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

28 Şubat mağdurları iade-i itibar istiyor Memur-Sen Manisa İl Kadınlar Komisyonu 28 Şubat cezalarının affedilmesi yerine yok hükmünde kabul edilmesini istedi
Hava Durumu
Çarşamba 5 MPH 16°
Güneşli
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri MANİSA Namaz Vakitleri
Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Turgutluspor - Serik Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Genç Memur-Sen’den liseler arası şiir okuma yarışması
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Genç Memur-Sen’den liseler arası şiir okuma yarışması
‘Sigarayı Bırakma Günü Badminton Turnuvası’ yapıldı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

‘Sigarayı Bırakma Günü Badminton Turnuvası’ yapıldı
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi
Alaşehirli muhtarlara afet eğitimi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Alaşehirli muhtarlara afet eğitimi
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi Servis beklerken eski sevgilisi tarafından tüfekle vurularak öldürülen bir çocuk annesi genç kadın son yolculuğuna uğurlandı Öldürülen Semiha Peker’in ağabeyi Reşat Peker: “Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk, canımdan can gitti"
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi Servis beklerken eski sevgilisi tarafından tüfekle vurularak öldürülen bir çocuk annesi genç kadın son yolculuğuna uğurlandı Öldürülen Semiha Peker’in ağabeyi Reşat Peker: “Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk, canımdan can gitti"
Alaşehir'in 87 mahallesinde halk eğitim kursları açılacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Alaşehir'in 87 mahallesinde halk eğitim kursları açılacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
Yıl sonuna tamamlanması planlanan gölet üreticiye ek gelir sağlayacak
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Yıl sonuna tamamlanması planlanan gölet üreticiye ek gelir sağlayacak
Sonsuz teknoloji ile geleceğe hazırlanıyorlar MER Koleji robotik kodlama ve sistem çalışmalarına önem veriyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Sonsuz teknoloji ile geleceğe hazırlanıyorlar MER Koleji robotik kodlama ve sistem çalışmalarına önem veriyor
Kırkağaç'a yeni ve modern düğün salonu
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Kırkağaç'a yeni ve modern düğün salonu
Üniversiteli Hatice, yaşama tutunmak için ameliyat olmayı bekliyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Üniversiteli Hatice, yaşama tutunmak için ameliyat olmayı bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan Asmacık Cami açılış için gün sayıyor
Alaşehir'in gururu Avrupa'da
24 Şubat 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Alaşehir'in gururu Avrupa'da
Arpa yüklü TIR yan yattı: 2 ağır yaralı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Arpa yüklü TIR yan yattı: 2 ağır yaralı
Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 DHA

Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı
Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 03:00 İHA

Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı
Turgutlu´da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 03:00 DHA

Turgutlu´da ailesinin oturduğu evi ateşe verdi: 2 gözaltı
Servis beklerken öldürülmüştü, doğum gününde toprağa verilecek
23 Şubat 2021 Salı, 23:00 İHA

Servis beklerken öldürülmüştü, doğum gününde toprağa verilecek
Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)
23 Şubat 2021 Salı, 22:00 DHA

Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü (2)
Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
23 Şubat 2021 Salı, 20:00 DHA

Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Manisa’da uyuşturucu tacirlerine af yok
23 Şubat 2021 Salı, 18:00 İHA

Manisa’da uyuşturucu tacirlerine af yok
Asılsız ihbarda bulunan kişiler cezadan kaçamadı Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
23 Şubat 2021 Salı, 18:00 İHA

Asılsız ihbarda bulunan kişiler cezadan kaçamadı Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
MASKİ’de gerçeği aratmayan tatbikat
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 İHA

MASKİ’de gerçeği aratmayan tatbikat
İhtiyaç sahipleri için 3. mağaza da açıldı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi hizmet ağını genişletiyor Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için kurulan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi’nin üçüncü şubesi Selvilitepe Mahallesinde açıldı
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 İHA

İhtiyaç sahipleri için 3. mağaza da açıldı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi hizmet ağını genişletiyor Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için kurulan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi’nin üçüncü şubesi Selvilitepe Mahallesinde açıldı