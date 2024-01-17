Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşespor müsabakasına iddialı hazırlanırken, Kulüp Başkanı Gökhan Akı, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

        Sezonun ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde 2'nci basamakta bitirdiklerini hatırlatan Akın, "İlk yarıda oldukça başarılı bir performans sergiledik. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Takımımız çok karakterli futbolculardan kurulu ve arkadaşlık üst seviyede. Bu da bizi başarıya götürecek. Takımımıza takviye yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Eynesil Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadromuza kattık. Hocamızın raporu doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Transferde önceliğimiz takımın dengelerini bozmamak" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
        Kadın cinayetinde 'takdiri indirim'i uygulanmayan müebbet hapis cezası bozu...
        Kadın cinayetinde 'takdiri indirim'i uygulanmayan müebbet hapis cezası bozu...
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Akhisar'da sinema atölyesi açılışın...
        Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Akhisar'da sinema atölyesi açılışın...
        Akhisar'da çiftçilere bağ budama eğitimi verildi
        Akhisar'da çiftçilere bağ budama eğitimi verildi