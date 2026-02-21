Manisa'da bir kişinin öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, eşinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Yılmaz Uğur'un (60) ölü bulunması, eşi Hatice Uğur'un (58) baygın halde hastaneye kaldırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, bir süre önce çiftin yaşadığı dairenin balkonunu camla kapatan H.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.



Zanlıların, işlem sırasında doğal gaz kombi borusunun balkon içinde kalmasına ve bacasının dışarı çıkarılmamasına neden oldukları iddia edildi.



Şüpheliler, doğal gaz zehirlenmesine yol açtıkları gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.





Savcılıkça "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Hatice Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yılmaz Uğur'un kesin ölüm nedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumundan gelecek otopsi raporuyla netleşecek.



- Olay



Yılmaz ve Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, adrese gelen ekipler çifti evde hareketsiz halde bulmuştu. Yapılan kontrolde Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, baygın haldeki Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

