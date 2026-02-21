Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da bir kişinin öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, eşinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:23 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:23
        Manisa'da bir kişinin öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, eşinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Yılmaz Uğur'un (60) ölü bulunması, eşi Hatice Uğur'un (58) baygın halde hastaneye kaldırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, bir süre önce çiftin yaşadığı dairenin balkonunu camla kapatan H.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

        Zanlıların, işlem sırasında doğal gaz kombi borusunun balkon içinde kalmasına ve bacasının dışarı çıkarılmamasına neden oldukları iddia edildi.

        Şüpheliler, doğal gaz zehirlenmesine yol açtıkları gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.


        Savcılıkça "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Hatice Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yılmaz Uğur'un kesin ölüm nedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumundan gelecek otopsi raporuyla netleşecek.

        - Olay

        Yılmaz ve Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, adrese gelen ekipler çifti evde hareketsiz halde bulmuştu. Yapılan kontrolde Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, baygın haldeki Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

