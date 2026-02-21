Manisa'da evinde çok sayıda silah ele geçirilen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ş'nin (53) Yunusemre ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2'si tarihi eser niteliğinde 10 tabanca ve 130 fişek, 14 ruhsatsız av tüfeği, 145 sikke, 13 kesici ve delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.