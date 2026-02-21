Canlı
        Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:34 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:34
        Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Manisa'da sağanak ve fırtınanın ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Son günlerde kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su baskını, taşkın ve heyelan meydana geldi.

        Gediz Nehri ve Alaşehir Çayı çevresinde yaşanan taşkınlardan yaklaşık 20 bin dekar arazi etkilendi, bazı çiftlikler ile evleri su bastı.

        ​​​​​​​Su altında kalan zeytin bahçeleri, üzüm bağları, hububat ve kışlık sebze ekili arazilerde zarar oluştu.

        AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Turgutlu ilçesi İzzettin Mahallesi sakinlerinden Muazzez Karataş, AA muhabirine, bu boyutta bir taşkını ilk kez yaşadıklarını söyledi.

        Sağanak nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

        "Uzun yıllardır burada çiftçilik yapıyoruz. Yoğun yağışlar sebebiyle mağdur olduk. Bölgedeki birçok komşumun arazisi ve çiftliğini su bastı. Şu an arazilerimize ve hayvanlarımıza ulaşabilmek için uzun mesafeler katediyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda ama daha fazla destek bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu gelen mutlaka Allah'tan ama bunun ekstra çareleri vardır. Burası 'Anlatılmaz yaşanır bir olay.' denir ya o şekildeydi."

