Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor´un forvet oyuncusu Arda Çolak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Manisa FK'da olan 19 yaşındaki forvet, Somaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı. Aynı zamanda eğitim hayatına da devam eden Arda, "İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olup İzmir Dokuz Eylül Mühendislik
bölümünü kazandım. Okumayı da futbolu da çok seviyorum. Amacım öncelikle A Milli Takım formasını giyebilmek. Ay-yıldızlı formayla mücadele edeceğime inanıyorum. Sonraki hedefim ise ülkemde kendimi kanıtlayıp Premier Lig'e transfer olmak. Çok çalışıyorum. Somaspor'daki hocam Burhanettin Basatemür'un bana desteği bir hayli fazla. Onun büyük katkısıyla kendimi iyi bir seviyeye getireceğim" dedi.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,
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