Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor´un forvet oyuncusu Arda Çolak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Manisa FK'da olan 19 yaşındaki forvet, Somaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı. Aynı zamanda eğitim hayatına da devam eden Arda, "İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olup İzmir Dokuz Eylül Mühendislik

        bölümünü kazandım. Okumayı da futbolu da çok seviyorum. Amacım öncelikle A Milli Takım formasını giyebilmek. Ay-yıldızlı formayla mücadele edeceğime inanıyorum. Sonraki hedefim ise ülkemde kendimi kanıtlayıp Premier Lig'e transfer olmak. Çok çalışıyorum. Somaspor'daki hocam Burhanettin Basatemür'un bana desteği bir hayli fazla. Onun büyük katkısıyla kendimi iyi bir seviyeye getireceğim" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Bartu Göçmen Manisa FK´da
        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz
        Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz
        Kadın cinayetinde 'takdiri indirim'i uygulanmayan müebbet hapis cezası bozu...
        Kadın cinayetinde 'takdiri indirim'i uygulanmayan müebbet hapis cezası bozu...
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Akhisar'da sinema atölyesi açılışın...
        Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Akhisar'da sinema atölyesi açılışın...
        Akhisar'da çiftçilere bağ budama eğitimi verildi
        Akhisar'da çiftçilere bağ budama eğitimi verildi