Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Budak toprağa verildi

Pençe-Kilitşehidi Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak toprağa verildi, cenazede Özel´e tepki

Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak (22), Manisa´da kılınan cenaze namazı ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. Zor anlar yaşayan Özel, yaşanan arbededen polis eşliğinde çıkarıldı. Özel´in aracına da taşlı saldırıda bulunuldu.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak´ın cenazesi Şırnak´ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından Akhisar ilçesine getirildi. Akhisar´dan, Yunusemre ilçesindeki baba evi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi´ne getirilen şehit Enis Budak için helallik alındı. Daha sonra şehidin naaşı, Saruhan Bey Camisi´ne getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Şehit için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı öncesi camiye giriş yapan Özgür Özel'e bir grup tarafından tepki gösterildi. 'Özgür dışarı' sloganları atan grup, daha sonra saldırmak istedi. Polisin müdahale ederek gerilimi sonlandırdı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu´nun kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehit babası İkram Budak, uzun süre oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarıldı. Namazın ardından cami çıkışı Özgür Özel´e protestolar devam etti. Özel, aracına bindirilirken, taşlı saldırıda bulunuldu. Özel daha sonra aracıyla camiden ayrıldı. Şehit Enis Budak, törenin ardından garnizon şehitliğine defnedildi.